Finances publiques : Le Covid-19 aura un impact de 110 millions sur Neuchâtel

Les finances neuchâteloises vont souffrir de la pandémie. Mais les effets de la crise vont pouvoir être atténués grâce notamment aux revenus attendus de la BNS.

Les effets de la crise sanitaire et économique auront un impact de quelque 110 millions de francs en 2021 dans les finances neuchâteloises. Ils pourront être en grande partie compensés par les mécanismes d’atténuation des fluctuations conjoncturelles et grâce aux revenus extraordinaires attendus de la Banque nationale suisse.

Sans les effets de la crise sanitaire et économique, un excédent de revenus de 21,5 millions de francs aurait pu être budgété, a indiqué mercredi le canton de Neuchâtel. «Avec une amélioration nette de près de 33 millions par rapport aux derniers comptes clôturés, et de plus de 16,1 millions par rapport à celui de l’exercice actuel, le budget 2021 aurait bel et bien confirmé le retour à une structure financière équilibrée», a-t-il ajouté.