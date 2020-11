La Coupe du monde vient à peine de débuter que le Covid-19 sème déjà la zizanie. Mercredi, l’entraîneur de l’équipe suédoise féminine de ski alpin, Christian Thoma, a été testé positif au virus en Finlande et immédiatement placé en quarantaine. Dans la foulée, les autorités finlandaises ont décidé d’étendre la mesure à l’ensemble de l’équipe suédoise. Cette dernière ne participera donc pas aux deux slaloms prévus ce samedi et dimanche à Levi. Et ce alors qu’aucune des huit skieuses initialement attendues n’a été testée positive au coronavirus.

Cette décision a provoqué l’indignation de deux figures incontournables du Cirque blanc: Federica Brignone et Alexis Pinturault. L’Italienne, vainqueur du gros Globe de cristal la saison dernière, a réagi via un post sur Instagram. «Pourquoi avons-nous été testées? Comment est-ce possible que toutes les athlètes d’une nation (toutes négatives après trois tests) avec juste un entraîneur positif ne puissent pas courir? Est-ce équitable? Que va-t-il se passer si une personne dans chaque équipe est positive? Personne ne va courir? Cela va arriver toute au long de la saison, et tout le monde le sait! […] Tout mon soutien aux Suédoises.»