Le camp de Clint Capela annulé

Le Covid-19 force un report à 2021

Prévue en juillet prochain, la seconde édition du Capela Geneva Camp n’aura pas lieu. Les organisateurs planchent déjà sur l’édition 2021.

La deuxième édition du Capela Geneva Camp qui devait se dérouler du 6 au 10 juillet prochain n’aura pas lieu à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement. « C’est une décision qui nous fait mal, a avoué Landry Capela, frère du deuxième Suisse de NBA. Mais au bout du compte, nous devons surtout penser à la santé des enfants. Même si en juillet la situation venait à s’améliorer, nous ne voulions faire courir aucun risque aux enfants, et aux entraîneur. »

Le match de gala qui avait ponctué la première édition du camp n’aura pas non plus lieu. « Nous avons hésité, mais au bout du compte l’important était, là aussi, de garantir la santé de tous, a poursuivi Landry Capela. Clint aime le contact des gens et être proche d’eux. Cela n’aurait eu aucun sens si nous avions dû imposer des distances de sécurité. »