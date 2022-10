Etude: Le Covid-19 n’a pas eu d’influence sur la fertilité

Étude : Le Covid-19 n’a pas eu d’influence sur la fertilité

Swissmedic a étudié la possible relation entre fertilité et vaccination contre le Covid-19 en collaboration avec dix autorités partenaires. Parmi elles figuraient aussi des autorités de pays où la couverture vaccinale est nettement plus élevée qu’en Suisse. Ces entités couvrent une population de quelque 800 millions d’habitants. Aucun signal n’a été constaté ni évalué dans ce domaine dans aucun des pays sur lesquels portait l’analyse.