Armée et protection civile

Le Covid-19 ne devrait pas plomber l’assurance militaire

Les prestations étaient en légère hausse l’an dernier. Cette année, les coûts semblent stables, malgré la hausse du nombre de jours de service liée au coronavirus.

Militaires, civilistes et membres de la protection civile ont donné davantage de travail et engendré davantage de coûts pour l'assurance militaire l'an dernier. Cette dernière a recensé 2200 cas supplémentaires d'accidents et de maladies par rapport à 2018, pour un total de 40'900 nouveaux cas.