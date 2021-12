Hockey sur glace – Le Covid-19 perturbe le championnat de NHL

Le gardien bernois Akira Schmid a joué 20 minutes avec les New Jersey Devils à Philadelphie.

Le Covid-19 perturbe à nouveau le déroulé du championnat de NHL. Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que 14 matches étaient programmés, deux rencontres ont été reportées. Celle entre les Nashville Predators du défenseur bernois Roman Josi et les Flames. Et celle entre le Minnesota Wild de l’ailier saint-gallois Kevin Fiala et les Hurricanes de l’ailier grison Nino Niederreiter.