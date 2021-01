Étude : Le Covid-19 pourrait altérer la qualité du sperme

Le Covid-19 pourrait altérer la qualité du sperme des hommes qui l’ont contracté selon une étude allemande publiée vendredi, portant sur un petit nombre de patients et dont les conclusions devront être confirmées par d’autres travaux.

Chez les hommes malades du Covid-19, les marqueurs d’inflammation et de stress oxydatif dans les spermatozoïdes étaient deux fois plus élevés par rapport au groupe témoin, montre l’article paru dans la revue scientifique Reproduction. Les auteurs constatent aussi une concentration en spermatozoïdes et une mobilité de ces derniers «nettement moindres» et beaucoup plus de spermatozoïdes avec une forme altérée parmi les participants atteints de Covid.