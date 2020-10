Coronavirus : Le Covid-19 pourrait également rendre sourd

Les médecins d’un patient de 45 ans, traité pour le coronavirus, ont conclu que sa déficience auditive soudaine était associée seulement au Covid-19.

Une semaine après le retrait du tube respiratoire et sa sortie de réanimation, le patient a remarqué une sensation anormale de sonnerie (marque d’un acouphène) dans son oreille gauche suivie d’une perte auditive soudaine. (Image d’illustration)

Une perte auditive soudaine et permanente, bien que rare, pourrait être liée au Covid-19 chez certaines personnes, préviennent des médecins en signalant «le premier cas» britannique dans la revue « BMJ Case Reports ». À la pléthore de symptômes du Covid-19, s’ajouterait, selon eux, cet effet secondaire possible de l’infection.

«Malgré la littérature considérable sur le Covid-19 et les divers symptômes associés au virus, il y a un manque de discussion sur la relation entre le Covid-19 et l’audition», déplorent ces spécialistes. Ils préconisent un dépistage de la perte auditive en milieu hospitalier, y compris en soins intensifs où on peut facilement passer à côté, pour permettre un traitement rapide avec des stéroïdes qui offre les meilleures chances de récupérer l’audition.