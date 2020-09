Le Covid-19 redessine les défilés de la Fashion Week de New York

La crise sanitaire a bouleversé l’organisation d’événements mondains, notamment ceux de l’industrie de la mode. C’est donc une Fashion Week singulière qui a accouché de son premier défilé de la saison dimanche après-midi à New York. Le créateur Jason Wu a présenté sa collection printemps-été 2021 sur le rooftop d’un immeuble de Tribeca devant un petit groupe de professionnels. Des rédacteurs et des influenceurs assis sur des chaises largement distancées l’une de l’autre étaient disséminés dans une jungle reconstituée pour évoquer la station balnéaire de Tulum au Mexique. Une poignée de photographes et de cameramen étaient aussi conviés. Le show était diffusé en direct sur la chaîne E! et sur les réseaux sociaux.