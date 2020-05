Centre d'appels

Le Covid-19 remet en cause les délocalisations

En Inde et aux Philippines, certains employés de centres d'appels de grandes sociétés étrangères doivent vivre H24 au bureau, le télétravail n'étant pas envisageable.

À Bangalore comme à Manille, la pandémie de coronavirus paralyse le fonctionnement des services délocalisés, poussant les grandes entreprises dont ils dépendent à «relocaliser» des emplois ou accélérer le passage à l'automatisation. Avec les confinements en vigueur en Inde et aux Philippines, les restrictions engendrent un cauchemar logistique pour les centres d'appels et autres services d'appui («back-office»), délocalisés dans ces pays par des entreprises internationales en raison du coût moindre de la main-d'oeuvre locale.

Confinés au bureau

Conditions «inhumaines»

Alors que certaines grandes sociétés qui s'appuient sur un de ces centres d'appels délocalisés demandent aux consommateurs de ne plus contacter leur service client, d'autres ont d'ores et déjà annoncé qu'elle prévoient de recruter des centaines de personnes dans leur pays d'origine, où elles pourraient mieux s'adapter à la situation.

Robotisation accélérée par la pandémie

Mais à plus long terme, la pandémie de coronavirus risque aussi d'accélérer le passage à l'automatisation pour ce type de services, qui verra l'intelligence artificielle effectuer des tâches aujourd'hui dévolues à des hommes et femmes, estiment les experts.

L'impact économique sera violent

«Le Covid-19 a accompli en six à huit semaines ce que les apôtres de l'automatisation n'avaient pas réussi à faire (...) en plus de cinq ans», déclare à l'AFP Ilan Oshri, professeur à l'école de management de l'université d'Auckland. La «relocalisation» d'emplois et un usage accru de l'intelligence artificielle auront un impact économique majeur pour des pays comme l'Inde ou les Philippines. Les services délocalisés y font vivre des millions de personnes et génèrent des dizaines de milliards de dollars de revenus.