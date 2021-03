Pandémie : Le Covid-19 risque d’affamer les pays les plus pauvres

Des associations spécialisées dans l’aide internationale ont souligné le risque d’une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans les pays fragiles en raison du Covid-19.

Certaines parties du Yémen et du Soudan du Sud sont déjà au bord de la famine, qui menace aussi l’Afghanistan et la République démocratique du Congo, a indiqué dans son dernier rapport le Comité d’urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC), qui regroupe 14 associations britanniques dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the childen.

«Les répercussions de la pandémie ont paralysé les économies, rendant les populations les plus pauvres du monde encore plus pauvres», a-t-il ajouté. «Sans un soutien continu, de nombreuses vies seront perdues, non seulement à cause du Covid-19 lui-même, mais aussi à cause de l’impact économique du virus.»