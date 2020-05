Fondu de foot anglais

Le Covid-19 risque de lui coûter son record

Chris Kemp, supporter de Queens Park Rangers de 52 ans, n'a pas manqué un match des siens depuis septembre 1989. Si l'Angleterre joue à huis clos, son record risque de tomber.

Le quinquagénaire londonien est un des Britanniques les plus fondus de football du pays. Depuis septembre 1989 et une défaite 1-0 de QPR contre Manchester City, il n'a pas manqué une seule rencontre de son équipe. Il en a vu plus de 1500, série en cours, à la maison comme à l'extérieur. Mais le coronavirus risque de mettre un terme à cette belle série.

«Je ne suis pas d'accord de faire jouer des matches à huis clos. Pour moi, c'est artificiel. Du plastique, a regretté ce père d'un enfant. Je sais que j'ai un certain intérêt là-dedans, mais qu'est réellement le football sans le moindre fan? Rien. J'ai regardé la Bundesliga devant des travées vides et ce n'est juste pas la même chose. J'ai bien entendu envie d'aller voir des matches, mais si la loi s'y oppose, je ne peux rien y faire.»

Depuis qu'il est tombé amoureux des blancs et bleus, Kemp a aligné 1503 matches consécutifs. Il a vu 509 victoires et 413 nuls. Devant ses yeux, QPR a marqué 1884 buts et en a encaissés 2004. Sur cette période de plus de 30 ans, ce supporter pas comme les autres a pu découvrir 100 terrains différents et 95 adversaires. «Je suis un peu obsédé par certaines choses et quand je les commence, je dois aller au bout», a-t-il assuré.