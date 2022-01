Infections et quarantaines : Le Covid-19 sème le chaos dans les écoles bernoises

Depuis la rentrée, les infections n’ont pas baissé dans les écoles du canton de Berne. Certains enseignants doivent prendre en charge deux classes en même temps. En Suisse romande, la situation est sous contrôle.

Difficile de trouver des remplaçants

De plus, il est devenu nettement plus difficile de trouver des remplaçants, explique Rolf Rickenbach. À Muri, des professeurs à temps partiel reprennent des leçons de collègues absents et certains enseignants ont à charge deux classes simultanément. Katrin Kurtogullari, directrice de l’école primaire de Burgdorf, confirme le problème: «Les absences des enseignants nous préoccupent beaucoup.»

Situation «sous contrôle» en Suisse romande

De manière générale, en Suisse romande, la hausse des cas et des absences dans les écoles est décrite comme difficile mais gérable, selon les informations disponibles à l’heure actuelle. La situation au niveau des ressources humaines «reste tendue mais sous contrôle», nous a indiqué Pierre-Antoine Preti, chargé de communication du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève.

Même réponse du côté du Canton de Vaud, qui constate tout de même qu’il y a eu davantage d’enseignants absents sur les cinq premiers jours de cette année que sur les mois de janvier complets des années précédentes. Le Canton a déjà dû faire appel à 1300 remplaçants pendant la première semaine de 2022 et indique aussi que des enseignants à temps partiel ont accepté d’augmenter temporairement leur pourcentage pour apporter leur aide. Le Canton de Vaud publiera des chiffres actualisés mercredi et jeudi.

À Neuchâtel, la conseillère d’État Crystel Graf parlait lundi à la RTS de 2% à 4% d’absence chez les enseignants et entre 8 et 10% chez les élèves, mais «pour l’instant, ça va», a-t-elle déclaré. Dans le canton du Jura, on parle d’un absentéisme des enseignants «assez important», de l’ordre de 9%, selon la radio RFJ. Des remplaçants et des retraités sont appelés en renfort, mais les autorités affirment que la situation est aussi sous contrôle.