Suisse : Le Covid a assommé le transport de marchandises

Qu’il soit routier, ferroviaire, fluvial ou aérien, le transport de marchandises a reculé dans tous les compartiments. Les volumes du fret fluvial et aérien ont énormément réduit.

Moins 41%. Tel est le recul affiché par le fret aérien, le mode de transport le plus touché. Le transport sur rail se contracte de 2,7% et seulement de 0,9% par la route. L’impact du Covid-19 a donc varié selon le mode de transport de marchandises, conclut la statistique publiée ce lundi, par l’OFS.

Dans la soute

En Suisse, l’essentiel du fret aérien ne circule pas dans des avions-cargo, mais en tant que belly-freight, c’est-à-dire dans la soute des avions de passagers. Or, ces derniers sont presque tous restés cloués au sol à partir de mars 2020 environ. Par rapport à 2019, le fret aérien et la poste aérienne ont diminué de 37% en mars et même de 68% en avril 2020.