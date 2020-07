Assurances

Le Covid a causé des pertes de 55 milliards de dollars

Si l’impact de la pandémie est considérable, la bonne santé des assurances devrait cependant permettre d'absorber le choc.

Les primes d'assurances mondiales devraient revenir aux niveaux d'avant la crise dès 2021, estime le centre d'études de Swiss Re. Malgré la plus grave récession de l'histoire depuis la Grande Dépression et un recul significatif de la demande en assurance cette année, le secteur devrait reprendre plus vite que le reste de l'économie mondiale.