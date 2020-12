Suisse : Le Covid a causé près de 2,1 milliards de dommages aux hôpitaux

Les hôpitaux et cliniques suisses ont subi un préjudice financier estimé entre 1,7 à 2,1 millions francs de la crise sanitaire liée au coronavirus.

La Suisse romande et le Tessin ont constaté la plus grande diminution du nombre de leurs patients, indique le rapport

Le préjudice financier causé par la pandémie dans les hôpitaux et cliniques est estimé entre 1,7 à 2,1 milliards en 2020, selon une analyse. Sur cette somme, un milliard de francs serait dû à l’arrêt des opérations non urgentes décidé par le Conseil fédéral lors de la première vague de mars à avril.

Les coûts supplémentaires liés aux patients Covid et aux mesures de protection ont également eu un impact significatif, selon l’analyse de SpitalBenchmark et PwC dont la radio alémanique SRF a rendu compte mardi.

La Suisse romande et le Tessin ont constaté la plus grande diminution du nombre de leurs patients, indique le rapport. En Suisse alémanique, le nombre d’opérations a augmenté beaucoup plus rapidement après la première vague.

Manque à gagner

Il s’agit de la troisième analyse menée par SpitalBenchmark et PwC. En août, la perte financière était estimé entre 1,7 et 2,6 milliards, en mai elle se situait entre 1,5 et 1,8 milliards. Le calcul du manque à gagner se base sur le nombre de services effectués par les prestataires et les tarifs moyens de rémunération correspondants.