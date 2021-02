Etude : Le Covid a changé le tourisme et la mobilité en Europe

Une étude du TCS montre que le coronavirus a changé les habitudes en termes de mobilité. Les Suisses ont préféré la voiture au quotidien et ont délaissé l’avion pour rester au pays durant les vacances.

Si près de la moitié des Suisses ont choisi de rester au pays pendant leurs vacances, ils ont délaissé le train au profit de la voiture. ChTalos

Le tourisme et les habitudes de mobilité ont été chamboulés en 2020 par le coronavirus dans toute l’Europe. Et ce n’est pas fini en 2021. Pour en connaître les effets précis, le TCS et plusieurs autres clubs européens ont conduit une étude dans le cadre de l’Observatoire européen de la mobilité de la FIA. Verdict: tous les pays, y compris la Suisse, ont privilégié la voiture pour se déplacer, au détriment des transports publics.

Un fait qui se constate d’abord dans les trajets quotidiens. En Suisse, 46% des sondés ont choisi la voiture pour se rendre au travail l’an dernier, contre 44% en 2019. Le phénomène se confirme en Europe, avec respectivement un taux de 74% contre 69% en 2019. Parallèlement, la part des transports publics a diminué de 29% à 18% en un an en Suisse et de 9% à 4% en Europe.

On pourrait s’attendre à une explosion de la mobilité douce. Mais non. Le taux de ceux qui se déplacent à vélo n’est passé que de 5,7% en 2019 à 7% l’an dernier. Le constat est le même au niveau européen, avec respectivement 4% en 2020 contre 3% un an plus tôt. Quant à ceux qui préfèrent se déplacer à pied, là aussi la hausse est faible en Suisse (de 5,5% à 6,4% en 2020) comme ailleurs en Europe.

44% des sondés ont passé leurs vacances en Suisse

Au chapitre des vacances, la pandémie a également fortement influé sur le choix des Suisses. Ainsi un tiers des Helvètes interrogés ne sont pas partis du tout l’an dernier, contre 16% seulement en 2019. Mais pour ceux qui ont choisi de changer d’air, 44% ont préféré rester dans notre pays, contre 25% seulement en 2019. Ils étaient quand même 23% à avoir voyagé dans les pays limitrophes, contre 35% un an plus tôt. Seuls 7% des Suisses sont partis plus loin en Europe l’an dernier, contre 26% en 2019. Enfin, 0,6% des Helvètes ont quitté l’Europe, contre 12% en 2019.



En vacances aussi, c’est la voiture qui a été le moyen de transport le plus populaire. L’automobile a convaincu 46% des Suisses en 2020, contre 36% en 2019. L’avion a quant à lui connu une chute de fréquentation: si 32% des sondés l’avaient en effet choisi en 2019, ils n’étaient plus que 7% en 2020.



Au niveau européen, environ 40% des sondés ne sont pas partis en vacances d’été l’an dernier, contre 20% en 2019. Parmi ceux qui sont partis en vacances, l’immense majorité (84%) a voyagé en voiture, contre 66% en 2019. Seulement 2% des personnes interrogées sont parties en vacances dans un pays non voisin ou sur un continent différent en 2020, contre 18% en 2019.