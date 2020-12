C’est la fin d’une aventure qui aura duré quatre ans. A la fin de l’année, le service d’autopartage nomade Mobility Go, anciennement Catch-A-Car, cessera d’être disponible à Genève. Mobility, la maison-mère, l’a annoncé mercredi. En cause, une demande en berne. Selon la société, l’utilisation du service, qui permet d’emprunter une voiture sur la voie publique près de chez soi et de la garer n’importe où au moment de la rendre, était en baisse dans la cité de Calvin. Une évolution encore accentuée par la situation liée au Covid-19. En effet, la société a précisé qu’à la fin du confinement, en mai, l’utilisation du carsharing classique a rapidement repris. Il n’en a pas été de même pour ce qui est du partage nomade, notamment à cause de l’effondrement des trajets pendulaires. Mobility a par ailleurs indiqué par voie de communiqué de presse que l’exploitation du service au bout du lac n’a pas été rentable et «ne l’aurait pas été à plus ou moins brève échéance».