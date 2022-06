Le concert des Rolling Stones définitivement annulé

Berne : Le Covid a définitivement eu raison du concert des Rolling Stones

En raison d’une infection au Covid de Mick Jagger, le concert du groupe britannique avait dû être annulé vendredi dernier. Aucune date de report n’a malheureusement été trouvée.

Pour rappel, le concert de vendredi avait dû être annulé pour cause d’infection au Covid de Mick Jagger. Vacciné, le chanteur de 78 ans avait tenu à rassurer ses fans via Twitter: «Merci beaucoup pour tous les vœux de rétablissement reçus ces derniers jours. Je me sens beaucoup mieux et j’ai hâte d’être de retour sur scène, la semaine prochaine.» Malheureusement, on ne les verra pas en Suisse cette année.