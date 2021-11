Suisse : Le Covid a empêché une épidémie de grippe l’hiver dernier

L’OFSP a enregistré une saison 2020-2021 très inhabituelle en matière de grippe avec très peu de cas signalés. Les mesures anti-Covid y sont pour beaucoup.

Pas de pic observé

À noter que durant l’hiver 2020-2021, une surmortalité a été observée. Quelque 8446 décès (47%) de plus que ce qui était attendu ont été déclarés dans la classe d’âge des 65 ans et plus, et 255 décès (10%) de plus que ce qui était attendu chez les moins de 65 ans. Mais cette surmortalité est imputable à la 2e vague de l’épidémie de Covid et non à l’épidémie de grippe, conclut l’OFSP.