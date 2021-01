«Une patiente atteinte d’obésité est venue me voir en disant qu’elle voulait prendre soin d’elle. Elle a pratiqué du sport à la maison et en 3-4 mois, elle a perdu 10 kilos. Si je lui avais demandé de faire ça plus tôt, on m’aurait pris pour un fou», rapporte Alain Golay, médecin-chef du Service d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et éducation thérapeutique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il a d’ailleurs constaté «ce phénomène complètement inattendu» à de multiples reprises.