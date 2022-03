Suisse – Le Covid a fait exploser les coûts de physiothérapie

Plus 18,62%! Entre 2020 et 2021, les coûts de physiothérapie ont explosé en Suisse. La hausse est encore plus nette à Genève (+ 24%) et sur Vaud (+ 27%). Ce bond est d’autant plus spectaculaire qu’à l’échelle nationale, les coûts totaux de la santé n’ont progressé «que» de 5,92% sur la même période.