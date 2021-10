Suisse – Le Covid a forcé l’administration fédérale à moins voyager en 2020

Des bureaux vides, des voyages en avion en chute libre et davantage de télétravail: la situation sanitaire exceptionnelle a fortement réduit la charge environnementale de l’administration fédérale l’année dernière. C’est ce qui ressort d’un rapport sur la question dont le Conseil fédéral a pris connaissance mercredi.

En 2020, l’administration fédérale a généré 1,3 million d’unités de charge écologique (UCE) par équivalent plein-temps, contre 2,4 millions en 2019, explique l’Office fédéral de l’énergie dans un communiqué. La charge écologique est à chercher du côté du papier (36%), devant la chaleur (19%), les voyages en avion (16%), les trajets en avion (12%) et l’électricité (11%).

Baisse de 70% des trajets en avion

Les voyages en avion constituent habituellement la catégorie la plus importante, souligne l’OFEN. Mais ils ont baissé de 70% l’an dernier par rapport à 2019, ceci en raison de la mobilité réduite durant la pandémie. Ils n’apparaissent qu’en troisième position avec 3584 millions d’UCE. Sur ce total, 60% sont imputables aux vols réguliers et 40% aux vols avec les jets du Conseil fédéral et en hélicoptère.