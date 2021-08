Suisse : Le Covid a fortement impacté le budget des ménages

La pandémie a laissé de fortes traces dans le budget des Suisses qui ont nettement moins dépensé pour les restaurants durant le 2e trimestre 2020. Ils se sont rattrapés sur la nourriture.

Sans surprise, le secteur de la restauration a été le plus touché par les mesures sanitaires dues au Covid. Les dépenses des Suisses dans ce domaine ont chuté. Laurent Guiraud/Tamedia

Le budget des ménages a fortement été impacté par le Covid au 2e trimestre 2020, ceci en raison des restrictions imposées à la vie quotidienne et à l’économie, annonce lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué qui présente pour la première fois des résultats trimestriels comparés à ceux de la même période des années 2015 à 2017.

Sans surprise, le secteur de la restauration et de l’hébergement a été le plus touché par les mesures sanitaires. Les dépenses des Helvètes dans ce domaine ont en effet chuté à 222 francs par mois et par ménage pendant le deuxième trimestre 2020, contre 539 francs pour les années de référence.

Les dépenses pour les repas dans les restaurants, cafés et bars ont encore plus dégringolé. Le montant moyen dépensé par mois et par ménage a été de 69 francs, soit le tiers de celui des années précédentes. Et le niveau des dépenses au 3e trimestre n’a été qu’à peine meilleur, avec un montant mensuel de 167 francs. Il est ensuite retombé à 112 francs par mois au 4e trimestre, une période marquée à nouveau par la fermeture des restaurants.

Hausse des dépenses pour la nourriture

Puisque les Suisses n’ont pas pu aller au restaurant ou à la cantine, télétravail oblige, ils se sont rattrapés sur la nourriture à la maison. Du coup, l’OFS constate une forte hausse des dépenses de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées au 2e trimestre 2020. Pendant cette période, les ménages ont dépensé 693 francs par mois en moyenne, soit 78 de plus que les années précédentes. Ils ont dépensé davantage notamment pour le lait, le fromage et les œufs (100 francs contre 86 francs auparavant) et pour les légumes (96 francs contre 78 francs).

En revanche, les dépenses pour le tabac et l’alcool n’ont pas augmenté de manière importante. Seule la consommation de bière a enregistré une forte hausse: elle représentait des dépenses de 17 francs par mois en moyenne pendant le 2e trimestre 2020, soit près de la moitié de plus que pendant la même période des années précédentes.

Le secteur de la culture et des loisirs ayant aussi subi de larges fermetures en raison de la pandémie, les ménages ont aussi dépensé nettement moins pendant le 2e trimestre 2020 (323 francs par mois et par ménage) que lors des années précédentes (525 francs). Cette baisse concerne avant tout les activités sportives et de loisirs (61 francs, contre 91 francs). En termes relatifs, la baisse des dépenses est encore plus marquée pour les sorties au cinéma (15 centimes contre 2 fr. 80 auparavant), précise l’OFS.

À noter en revanche que les dépenses pour le logement et l’énergie, ainsi que de celles pour les communications, n’ont pas été impactées par le Covid.