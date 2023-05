Répercussions: Le Covid a péjoré l’apprentissage de la lecture

L’acquisition de la lecture par les écoliers à travers le monde a subi de plein fouet la crise du Covid-19, selon une étude internationale menée auprès de 400’000 élèves à travers 57 pays et publiée mardi. «Le Pirls est la première évaluation internationale à grande échelle basée sur la collecte de données pendant la pandémie de COVID-19», soulignent les auteurs de l’étude Progress in International Reading Literacy Study (Pirls), réalisée tous les cinq ans depuis 2001 et conduite par l’IEA, une association internationale à but non lucratif dont les membres sont des organismes de recherche.