Santé mentale : Le Covid a perturbé les soins dans plus de 100 pays

L’OMS a appelé à davantage financer les soins dans le domaine de la santé mentale. La séparation, les décès ou encore les pertes de revenus ont fortement détérioré la situation.

La pandémie liée au coronavirus a perturbé les soins de santé mentale dans plus de 100 pays dans le monde au moins. Lundi à Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à davantage de financement sur cette question.

Selon un sondage qu’elle a mené auprès de 130 Etats de juin à août, 93% ont mentionné un impact de la pandémie sur les soins de santé mentale. Or, avant même le Covid, seul 2% des enveloppes nationales sur la santé étaient dépensées pour répondre à ces pathologies. Et le coronavirus a augmenté les besoins.

La séparation, les décès ou encore les pertes de revenus sont autant de composantes qui ont détérioré la situation. Les recours à l’alcool et à la drogue s’étendent et le Covid peut aboutir à des complications. Les personnes déjà affectées sont elles plus vulnérables à des infections au coronavirus.