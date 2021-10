Mortalité en Suisse en 2020 – Le Covid a tué 6,5 fois moins de monde que la grippe espagnole

2020 a été une année avec un «événement démographique exceptionnel», mais loin de celui de 1918, marqué par la grippe espagnole. 20min/Celia Nogler

Les chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique, analysant la mortalité en 2020, tendent à contredire tant ceux qui ont sous-estimé la mortalité due au Covid que ceux qui l’ont surestimée, en la comparant à la grippe espagnole. «La grippe espagnole a fait près de 22’000 morts en 1918, ce qui équivaut à 5,6 décès pour mille personnes; tandis que les décès attribués au COVID-19 se sont montés à 7600 personnes en 2020, soit 0,9 pour mille», calcule l’OFS, qui a joué le jeu de la comparaison.

«En 1918 et en 2020, la deuxième vague de la pandémie a eu lieu durant les mêmes mois de l’année, le pic de décès se situant vers le mois de novembre», note l’OFS au rang des «similitudes frappantes». De plus, les hommes ont été plus touchés que les femmes dans les deux cas; et les cantons de l’ouest et du sud de la Suisse plus que ceux du nord et de l’est.

Il n’en reste pas moins des différences: en 1918, les jeunes ont été plus nombreux à décéder, tandis qu’avec le Covid, ce sont surtout des personnes de plus de 80 ans. L’espérance de vie a largement plus baissé à cause de la grippe espagnole qu’à cause du Covid. «L’impact de la grippe de 1918 sur la population de la Suisse a donc été bien plus important que celui du Covid», dit l’OFS.

Mais pas de quoi appeler le Covid une «grippette» en comparaison à la grande grippe d’il y a cent ans, estime l’OFS, qui rappelle que la Suisse a connu l’an dernier une «hausse soudaine et importante de la mortalité» et un «événement démographique exceptionnel».

Prenant en compte la croissance de la population totale, l’année 2020 représente tout de même une anomalie. «On compte 8,8 décès pour 1000 résidants permanents en 2020. Historiquement, cette valeur n’a rien d’exceptionnel, mais elle est tout de même clairement plus élevée que la valeur moyenne des vingt dernières années qui se situe à 8,1», estime l’institut de statistique.

Ce sont surtout les derniers mois de l’année qui ont été meurtriers. En novembre et décembre, la Suisse a enregistré 9100 et 9600 décès là où en étaient attendus 5200 et 5700. «Les cinq mois ayant enregistré le plus de décès depuis le début du XXe siècle sont, en ordre décroissant: novembre 1918 (10’800), octobre 1918 (10’300), décembre 2020 (9600), novembre 2020 (9100) et décembre 1918 (8700)», relève l’OFS.