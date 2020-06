Genève

Le Covid a vidé les tribunaux et miné le travail de la justice

Plus de la moitié des audiences est passée à l’as en période de semi-confinement. Le retour à la normale pourrait prendre des mois, voir des années, juge l’institution.

«La pandémie a eu un fort impact sur le fonctionnement de la justice.» Dans son bilan 2019 du pouvoir judiciaire, le procureur général Olivier Jornot a fait ce mardi un détour temporel par le printemps 2020, pour établir les conséquences de la pandémie sur le fonctionnement des tribunaux et de l’administration du troisième pouvoir. «Concrètement, la règle de distanciation sociale est la mesure qui a eu le plus de répercussions.» Elle a en effet obligé à fermer les plus petites salles du Palais de justice et à réduire drastiquement la capacité des plus grandes. Résultat: plus de 60% des audiences n’ont pu avoir lieu entre le 16 mars et le 31 mai derniers, en comparaison avec la même période l’an passé. En tout, juges et procureurs ont aujourd’hui 2400 audiences à rattraper. «Des chiffres massifs, a estimé Oliver Jornot. Il faudra des mois, voire des années, pour revenir à un rythme normal.»