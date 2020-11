Prestations de soins : Le Covid accélère la restructuration des hôpitaux

Le cabinet d’audit et de conseils PwC publie une étude sur les effets du Covid dans 45 hôpitaux et 12 établissements de psychiatrie. Ils s’orientent vers l’ambulatoire.

Selon cette étude, des pertes significatives de chiffre d’affaires sont à attendre en 2020. C’est la conséquence de la mise à disposition de capacités en lits pour les patients Covid, les mesures de sécurité qui ont dû être mises en place et les achats supplémentaires. (image d’illustration)

La pandémie de coronavirus coûterait entre 1,7 et 2,6 milliards de francs aux hôpitaux suisses. Trois quart des 44 établissements de soins aigus étudiés ne sont pas assez rentables pour atteindre des résultats équilibrés dans les cinq à dix années qui viennent. La branche a donc accéléré sa restructuration.

Telles sont les principales conclusions du cabinet d’audit et de conseils PwC dans son étude « Hôpitaux suisses: les finances en 2019 » , publiée lundi. Les experts ont passé en revue 45 hôpitaux et 12 établissements de psychiatrie et ont pris en compte les effets de l’épidémie de Covid.