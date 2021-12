Suisse : Le Covid affecte aussi le commerce en ligne

La pandémie a fait baisser les réservations de voyages et de loisirs sur Internet, ce qui a entraîné une baisse des chiffres globaux du e-commerce.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) vient de sortir un rapport sur l’utilisation d’Internet en Suisse en 2021. Des chiffres marqués par la pandémie et ses conséquences: télétravail, vidéoconférences, achats, etc. L’évolution des activités en ligne depuis 2019 montre une image contrastée, indique l’OFS.

La pratique des activités liées à la santé ou à la formation par exemple enregistre une augmentation très forte, nettement plus importante que les années antérieures. Certaines activités de communication et de loisirs (télécharger ou écouter de la musique) progressent de plus de 5 points de pourcentage durant cette période, tandis que l’utilisation de services de voyages ou d’hébergement subit une chute de 15 points, de 60% à 45%.

Cryptomonnaies marginales

Conséquence: le nombre de e-consommateurs (au moins un achat en ligne au cours des 3 derniers mois) diminue légèrement entre 2019 et 2021, passant de 4,9 à 4,7 millions de personnes. Aucune progression n’est repérable dans la fréquence des achats, qui évolue peu. Ce résultat, qualifié de «surprenant» par l’OFS, est lié à situation particulière de la pandémie qui implique une chute importante des achats de produits phares du e-commerce: billets d’avion, séjours de vacances, billets de manifestations sportives ou culturelles, etc.

96% de la population utilise Internet

En 2021, 96% de la population étudiée utilise internet en Suisse, mais l’âge reste un facteur important, nuance l’OFS. Avant 45 ans, plus de 90% de la population se branche sur le web plusieurs fois par jour. La fréquence d’utilisation diminue progressivement avec l’âge, mais aujourd’hui, même les séniors sont actifs en ligne: plus de la moitié des personnes âgées de 75 ans et plus utilise quotidiennement internet (53%) et les trois quarts des 65-74 ans en font de même.