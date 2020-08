Vaud Le Covid booste une jeune société à l’EPFL

Le coronavirus a fait passer la jeune pousse Technis basée à Écublens au niveau supérieur. La nécessité de contrôler le nombre de clients dans les commerces, notamment dans la grande distribution, a fait bondir le chiffre d’affaires de 20% par mois.

La nécessité de contrôler les flux de clients ou de visiteurs en pleine pandémie de Covid-19 a propulsé Technis dans une autre dimension. Forte d’une croissance galopante, la jeune pousse vaudoise va désormais commercialiser son tapis intelligent aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

L’opération a permis non seulement de lever des fonds, mais également de gagner un partenaire stratégique. M3 Groupe, fondé et dirigé par l’homme d’affaires genevois Abdallah Chatila, est devenu le distributeur exclusif pour la Suisse des solutions développées par Technis. Le conglomérat est actif notamment dans les domaines de la sécurité, de l’immobilier et de l’événementiel.