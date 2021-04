Musique : Le Covid frappe le Grand Théâtre de Genève et l’OSR

Des cas de Covid ont été signalés au sein des deux institutions. Les représentations sont annulées.

Le Grand Théâtre de Genève et l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) sont touchés à leur tour par le Covid. «Bien que toutes les activités musicales, symphoniques et lyriques se soient déroulées dans le respect d’un plan de protection validé par le service du médecin cantonal, un cluster a très fortement touché les musiciens et le directeur musical et artistique de l’OSR lors de la dernière production, malheureusement avortée, du Grand Théâtre de Genève (Parsifal)», fait savoir Olivier Hari, président du Conseil de Fondation de l’OSR dans un communiqué.