Berne - Le Covid éclaircit les travées du National

Au début de cette troisième semaine de la session de printemps à Berne, la reprise de la pandémie se fait sentir sous la Coupole fédérale. Selon la présidente du Conseil national Irène Kälin (Vert.e.s/AG), 9 parlementaires se sont annoncés en isolement en ce lundi 14 mars. Chez les Romands, Laurent Wehrli (PLR/VD), Delphine Klopfenstein Broggini (Vert.e.s) et Christophe Clivaz (Vert.e.s/VS) sont dans ce cas.

Guy Parmelin a été testé positif samedi dernier et il ne pourra donc pas débattre des différents sujets qui le concernent aujourd’hui au Conseil des États, sur la recherche, la formation et l’accès au logement. Son collègue Alain Berset a également été touché mercredi dernier, mais sa période d’isolement doit prendre fin en ce début de semaine.

Plus de mesures au Parlement

Le 16 février dernier, ce même Alain Berset avait annoncé la levée de la plupart des mesures anti-Covid. Le Conseil fédéral abandonnait le certificat obligatoire, les restrictions pour les grandes manifestations, l’obligation de travailler à domicile et le port du masque obligatoire à l’intérieur. Seuls les transports publics sont encore soumis à l’obligation de se protéger le nez et la bouche, et ce jusqu’à la fin du mois de mars.