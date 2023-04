Le Covid est resté la troisième cause de mortalité en 2021

Cancers et maladies cardiovasculaires restent les plus mortels, même si une baisse est constatée.

Image d’illustration. Getty Images/iStockphoto

L’année 2021 a compté un peu plus de 71’000 décès en Suisse. Selon les chiffres publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), le Covid-19, avec 5957 personnes décédées (8,7% du total), est la troisième cause de mortalité pendant cette période. Les maladies cardiovasculaires (27,6%) et le cancer (23,7%), bien qu’en baisse depuis 2019, restent les deux causes les plus fréquentes de décès en Suisse.

Comme en 2020, première année de la pandémie, le Covid a surtout été fatal aux personnes âgées. En 2021, on compte 5498 décès liés au coronavirus dans le groupe d’âge des 65 ans ou plus, alors que celui des 0 à 64 ans en dénombre 459. L’âge moyen des personnes décédées du Covid en 2021 était de 80 ans pour les hommes et de 84,7 ans pour les femmes.

Suicides assistés en hausse

En 2021, 286 femmes et 719 hommes se sont suicidés, selon la statistique. Par rapport à 2019, on observe une diminution de 4,8%, soit de 23 cas chez les hommes, et une hausse de 3,8%, soit de dix cas chez les femmes.



Les cas de suicide assisté ont quant à eux augmenté, comme les années précédentes: en 2021, 580 hommes et 811 femmes y ont eu recours. La moyenne d’âge était respectivement de 77 et 78 ans. Par rapport à 2019, la hausse représente 97 cas chez les hommes (+20,1%) et 98 chez les femmes (+13,7%).

19 décès liés au vaccin En Suisse, le premier vaccin contre le Covid a été administré le 23 décembre 2020. L’année suivante, les certificats des causes de décès de 19 personnes indiquent comme cause principale les effets secondaires de la vaccination. Il s’agissait de dix femmes, dont la moyenne d’âge s’élevait à 86 ans et de neuf hommes, dont la moyenne d’âge s’élevait à 80 ans. Les personnes décédées suite au vaccin souffraient de «maladies concomitantes importantes», précise l’OFS.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.