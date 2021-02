Suisse : Le Covid exacerbe les inégalités

La pandémie aggrave les inégalités. Selon la dernière étude du Centre de recherche économique de l’EPFZ (KOF), les ménages ayant un revenu inférieur à 4000 francs doivent se débrouiller avec un salaire 20% inférieur à celui qu’ils percevaient il y a un an. Aussi, un tiers des employés étant dans la catégorie des bas salaires ont été envoyés en chômage partiel ou ont perdu leur travail. De plus, il y a environ 13’000 postes vacants de moins qu’il y a un an en Suisse.