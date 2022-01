Logement : Le Covid fait bondir les loyers dans les régions de montagne

Les tarifs ont augmenté de 1% en Suisse, selon Homegate.ch en 2021, soit la hausse la plus forte depuis 2014. Mais c’est surtout en montagne que les loyers ont pris l’ascenseur.

Au cours de ces douze derniers mois, les loyers proposés sur homegate.ch ont augmenté de 1% au niveau national. Si, à première vue, cette croissance semble modérée, c’est néanmoins la plus forte depuis 2014, écrit le plus grand portail immobilier de Suisse jeudi, en publiant son indice des loyers. Mais cette évolution n’est pas la même partout. Alors que la hausse a été freinée dans les villes, les loyers ont pris l’ascenseur dans les cantons dits de montagne.

Valais et Vaud en hausse

Ainsi, en Suisse romande, alors que les loyers sont partis à la baisse partout ailleurs, seuls le Valais et Vaud ont enregistré des hausses. Côté alémanique, c’est le canton des Grisons qui a connu l’évolution la plus dynamique, avec une augmentation des loyers de 4,7%. Les cantons d’Uri et de Nidwald affichent également des taux nettement supérieurs à la moyenne, respectivement de 2,7 et 2,5%.

Baisses à Genève et à Lausanne

«Avec les restrictions imposées dans le domaine des services et de la culture au premier trimestre, les centres ont eu tendance à perdre de leur attractivité», explique Homegate. Et d’ajouter: «Malgré la poursuite de l’immigration en Suisse, il est donc actuellement plus difficile d’imposer des loyers plus élevés dans les plus grandes villes.» Il s’attend toutefois à un retour à la normale à moyen terme.