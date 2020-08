Suisse : Le Covid fait plonger Zurich dans les chiffres rouges

Malgré un déficit attendu de 558 millions de francs en 2021, le canton le plus peuplé de Suisse entend maintenir le niveau élevé de ses investissements ces prochaines années.

Maintenir les investissements

Le canton le plus peuplé de Suisse entend toutefois maintenir le niveau élevé de ses investissements ces prochaines années. Ils constituent «un bon plan conjoncturel dans la crise actuelle», a souligné le grand argentier Ernst Stocker (UDC) face aux médias.

Ils ne seront toutefois guère autofinancés et viendront alourdir la dette d’environ quatre milliards de francs d’ici à 2024. L’endettement du canton passera ainsi à 9,1 milliards de francs en quatre ans. Durant cette période, les déficits oscilleront entre 400 (en 2023 et 2024) et 600 millions de francs (en 2022), selon les prévisions.