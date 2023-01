Chine : Le Covid fait ressurgir les inégalités du système de santé

Alors que la Chine est en proie à une vague de Covid sans précédent , de nombreux habitants des campagnes effectuent de longs trajets pour rejoindre les hôpitaux des grandes villes, mieux équipés, illustrant les fortes disparités du système de santé. Le financement et les ressources sont généralement alloués en priorité aux établissements urbains, au détriment de ceux des campagnes. Ces disparités se font plus criantes encore avec l’explosion de cas de Covid-19 ces dernières semaines.

Dans la capitale Pékin et dans la mégapole voisine de Tianjin, les services d’urgence ont été tellement débordés que des dizaines de patients, pour la plupart âgés, ont été installés sur des brancards dans les parties communes de l’hôpital. Serrés les uns contre les autres et cherchant leur souffle, beaucoup étaient reliés à des perfusions ou à des bouteilles d’oxygène tandis que des machines surveillaient leurs signes vitaux. Certains semblaient inconscients ou ne réagissaient pas.

Une heure et demie de route

Alors que la première vague de Covid post-restrictions semble toucher à sa fin, la pression sur certains établissements de santé pourrait s’alléger. Mais les cas les plus graves continuent d’affluer vers les hôpitaux des villes: en campagne, les habitants peinent en effet à trouver médicaments ou médecins à proximité. A Xin’an, un commerçant local indique que la vague de Covid a frappé la petite ville de 30’000 habitants en décembre. «Le pire est derrière nous» désormais, assure-t-il à l’AFP. Les habitants et le personnel de l’hôpital reconnaissent qu’en cas de symptômes aigus, les patients ou leurs familles préfèrent faire un trajet d’une heure et demie pour rejoindre Tianjin. Certains vont plus loin encore à Baoding, une ville à 200 kilomètres où les hôpitaux ont été récemment débordés par l’afflux de cas.