Et le phénomène dure: «Le mois passé, nous étions toujours dans le rouge à un niveau historiquement élevé ces cinq dernières années», énonce François Mutter, porte-parole des TPG. La crainte d’une contamination au Covid-19 expliquerait cette bizarrerie: «Sur la base d’images visionnées pour établir les causes de ces chutes, nous constatons en effet qu’une partie de notre clientèle se méfie désormais des barres d’appui de nos véhicules.»

Prévention à l’agenda

La régie relate que les bus et les trams sont régulièrement désinfectés, «de manière intensive». Elle rappelle aussi les bonnes pratiques pour éviter les risques de contagion: «Il faut se laver les mains avant d’entrer et de sortir des transports publics, et dans la mesure du possible, s’asseoir ou se tenir aux barres d’appui pour éviter de tomber, liste François Mutter. Il est également important de sécuriser les enfants et les poussettes, qui doivent être tenus durant tout le voyage.»

Face à une situation «insatisfaisante et suivie avec attention», les TPG ne comptent pas en rester là. Une campagne spécifique sur ce phénomène des chutes est prévue dès la semaine prochaine, avec la diffusion de visuels dans les véhicules. D’ailleurs, la saison s’y prête: «À l’automne, avec les conditions climatiques et les feuilles au sol, les voies sont plus glissantes pour nos véhicules, mais aussi pour le reste du trafic, souligne François Mutter. Du coup, les freinages peuvent être plus fréquents et plus appuyés que d’habitude.»