Suisse : Le Covid frappe durement le secteur temporaire de l’emploi

Le secteur accuse une forte baisse de 14,3% suite à la crise du coronavirus en 2020. Il a même reculé de 22,8% lors du confinement du printemps dernier.

«La crise du coronavirus place les demandeurs d’emploi et les prestataires de services de l’emploi devant le plus grand défi depuis la crise financière en 2008», constate Marius Osterfeld, économiste chez Swissstaffing. Selon lui, même des profils demandés dans l’industrie, les services voire, paradoxalement, dans la santé, sont devenus difficiles à placer. «Lorsque cela fonctionne, il s’agit le plus souvent de postes vacants, à pourvoir à court terme de manière flexible».