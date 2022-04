Etats-Unis – Le Covid frappe les sphères politiques de Washington

États-Unis : Le Covid frappe les sphères politiques de Washington

Une vague de contaminations au Covid-19 touche les sphères politiques de Washington depuis un dîner de gala organisé samedi dans la capitale américaine.

La présidente de la Chambre des représentants et femme la plus puissante de Washington, Nancy Pelosi, a été testée positive au Covid-19 jeudi, dernière victime en date d’une vague de contaminations parmi l’élite politique de Washington.

«Après avoir été testée négative cette semaine, Nancy Pelosi a reçu un test positif au Covid-19», a tweeté son porte-parole Drew Hammill, précisant que «Madam Speaker», âgée de 82 ans, était asymptomatique et qu’elle s’était isolée. Elle a annulé une conférence de presse prévue jeudi et une mission parlementaire en Asie à laquelle elle devait participer a été reportée, a-t-il ajouté.

La maire de Washington Muriel Bowser a également révélé jeudi avoir été testée positive. «Après avoir ressenti des symptômes allergiques cette semaine, j’ai fait un auto-test hier et un test PCR a confirmé le résultat positif», a expliqué l’élue démocrate, sans préciser où elle avait été contaminée. Ces annonces interviennent après celles de plusieurs cas positifs parmi les participants, ministres et élus, à un dîner de gala samedi dans la capitale américaine.

Sous-variant plus transmissible

Le ministre de la Justice Merrick Garland et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, tous deux positifs, ont participé samedi au dîner annuel du Gridiron Club, organisé en présentiel après deux éditions annulées pour cause de pandémie de coronavirus.

Ni Joe Biden ni Nancy Pelosi n’y étaient. La vice-présidente Kamala Harris non plus, mais est néanmoins cas contact après le test positif mercredi de son directeur de la communication Jamal Simmons, qui a participé au dîner. Elle a malgré tout maintenu les événements prévus à son agenda et s’est rendue au Sénat jeudi après-midi pour le vote de confirmation de la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême.