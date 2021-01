Les habitants des quartiers défavorisés ont davantage de risques que les autres d’être exposés au Covid-19. ©Enrico Gastaldello – TDG

Les quartiers défavorisés de Genève sont plus violemment frappés par l’épidémie de Covid-19 que les autres. Le constat émane d’une étude menée conjointement par les Hôpitaux universitaires genevois, l’Université de Genève et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Leur travail confirme plusieurs autres recherches anglo-saxonnes publiées cet été, toutes concluant à une vulnérabilité accrue, face au virus, des populations économiquement désavantagées.

La recherche dirigée par le professeur Idriss Guessous, médecin-chef du service de médecine de premier recours des HUG, a disséqué les cas de Covid-19 recensés à Genève du 26 février au 30 avril 2020. Divisant le canton en 2830 «cellules d’habitation», les chercheurs ont analysé la persistance dans le temps des 1079 foyers épidémiques recensés, selon leur situation géographique. Le résultat est net, rapporte le magazine des HUG, Pulsations: après deux mois, il ne restait plus que 30% des foyers, ou clusters, dans les zones les plus aisées, contre 85% dans les zones défavorisées.

Petits logements et promiscuité

«Les clusters s’y éteignent moins vite, et les individus y sont donc exposés plus longtemps au virus, expose ce lundi Idriss Guessous. Les habitants n’y sont pour rien, c’est l’environnement qui génère cette persistance» de la transmissibilité. «Ce que nous montrons, c’est que les clusters s’organisent spatialement en fonction de l’indice de précarité (ndlr: qui agrège, notamment, revenu médian, loyer médian, taux de chômage, nombre de nationalités différentes, etc.).» Voilà pour les faits. Les hypothèses explicatives, elles, sont multiples: appartements plus petits ou plus peuplés générant une promiscuité propice à la propagation du virus, revenus moindres empêchant de s’acheter masques ou gel hydroalcoolique, etc. «Il s’agit effectivement de pistes», observe le professeur.

Une autre étude, bâloise et publiée en décembre, corrobore ce type d’observation mais formule encore une autre hypothèse. Les chercheurs de l’université rhénane et de l’école polytechnique fédérale de Zurich ont constaté que le taux de reproduction du virus était nettement plus élevé dans les quartiers où habitent des personnes jeunes, à bas revenu, mais très mobiles. Ils avancent que ce type de population occupe souvent des emplois pour lesquels le télétravail n’est pas possible et où les contacts avec autrui sont multiples. «A Genève, l’exercice d’un travail manuel n’est cependant pas l’élément qui ressort le plus fortement», commente Idriss Guessous.

«Une sorte de double peine»

Un autre élément inquiète le médecin, qui par le passé a mené diverses études révélant un lien entre le lieu d’habitation et l’indice de masse corporelle. Autrement dit, l’obésité est plus fréquente dans les quartiers défavorisés - mais aussi l’hypertension et le tabagisme. Or, ces facteurs augmentent le risque de développer une forme sévère du Covid-19. «Il est possible qu’il existe une sorte de double peine, confirme Idriss Guessous, une intersectionnalité des problèmes.» Bref, non contents d’être exposés plus longtemps que d’autres au virus, les habitants des quartiers pauvres risqueraient peut-être de développer des formes plus graves de la maladie. Mais cela, «même si on peut l’imaginer, aucune équipe n’a pu pour l’heure le démontrer. Car heureusement, en Suisse, l’accès aux soins intensifs est indépendant du niveau socio-économique des patients.»