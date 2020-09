Coronavirus : Le Covid frappera plus encore en octobre et novembre

Face à l’épidémie que l’on peine à contenir, l’OMS s’attend à une hausse de la mortalité cet automne.

«Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée», a déclaré Hans Kluge lors d’un entretien à l’AFP, au moment où le nombre de cas enregistrés s’envole sur le Vieux-Continent, mais avec un nombre de morts quotidiens pour l’instant quasi stable.