Aviation : Le Covid impacte toujours le trafic aérien en Suisse

Selon Skyguide, le trafic au premier semestre a enregistré une baisse de 24,9% par rapport à 2020. La crise du coronavirus en est la cause.

Le trafic aérien en Suisse est toujours malade du coronavirus. En effet, selon Skyguide, la société suisse des services de la navigation aérienne, il a enregistré 203’346 vols au premier semestre de cette année, soit une baisse de 24,9% par rapport à la même période de 2020 et même un recul de 67,8% par rapport à 2019.

«Le trafic aérien dans le ciel helvétique et dans les zones déléguées gérées par Skyguide a parfois été pratiquement interrompu en raison de la crise qui a touché l’Europe en mars 2020 et qui a fortement impacté le secteur aéronautique», explique Skyguide dans un communiqué.

L’aviation d’affaires redresse la barre

Ce sont les compagnies low-cost qui ont perdu le plus de plumes. Elles enregistrent en effet 46,5% de vols en moins par rapport à 2020 et même 82,5% par rapport à 2019. Les compagnies traditionnelles ont elles aussi souffert: -40,4% de vols par rapport à 2020, et -76% par rapport à 2019.