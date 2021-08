Industrie - Le Covid infectera encore longtemps la production automobile

Depuis hier, l’usine Sevel, dans les Abruzzes (It), est à l’arrêt pour une semaine. Plus grand site d’assemblage d’utilitaires légers en Europe, le site, propriété de Stellantis, produit des fourgons Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer. Il emploie plus de 6000 personnes et affiche pourtant une forte hausse des commandes. Mais comme d’autres géants automobiles, le groupe issu de la fusion du français PSA et de l’italo-américain Fiat-Chrysler fait face à une pénurie de semi-conducteurs (lire ci-dessous). Au premier semestre, cette crise l’a empêché de produire 700’000 véhicules, pour un total de 3,2 millions livrés. Cela provoque des retards de livraison de plusieurs mois.