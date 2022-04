Pandémie : Le Covid joue les trouble-fêtes pour les vacances estivales

Sans une troisième dose de vaccin contre le coronavirus, près de 2 millions de certificats, nécessaires encore pour certaines destinations de voyage, ne seront plus valables. De quoi compliquer les réservations pour juillet et août.

Même si l’on n’en parle beaucoup moins dans les médias, le coronavirus n’a pas disparu. De plus, le certificat Covid n’est plus demandé sur le territoire helvétique. Reste que de nombreuses personnes qui n’ont reçu que deux doses de sérum verront leur certificat de vaccination expirer dans les prochaines semaines, rappelle ce jeudi «Blick» Comme depuis février la durée de validité de ce certificat est passée de 365 à 270 jours, l’obsolescence de celui-ci a pris un coup d’accélérateur.

Or, dans un peu plus de deux mois, les vacances d’été vont débuter et certaines destinations exigent encore actuellement un certificat 3G (vacciné, guéri, testé). C’est le cas de l’Italie ou de l’Espagne. Ceux qui ne peuvent pas présenter un tel document auront besoin d’un test de dépistage récent.