Santé: Le coronavirus n’est «que» la 4e cause de mortalité

Les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour le premier semestre 2022 le prouvent: alors que le Covid-19 était encore la troisième cause de décès en 2021, le virus «n’est plus» qu’en quatrième position. Dans le trio de tête, on trouve les décès causés par des problèmes de l’appareil circulatoire, suivis des tumeurs malignes et la démence, rappelle la «Schweiz am Wochenende».