Euro 2020 - «Le Covid n’existe pas ici. Enfin, jusqu’à la fin de l'Euro…»

La situation sur le front de la pandémie paraît alarmante en Russie et plus particulièrement à St-Pétersbourg, où la Suisse jouera son quart de finale. Enfin, sur place, pas vraiment…

Le vaccin russe. AFP

Il y a eu mardi 20'217 nouveaux cas de coronavirus en Russie. Mais depuis quelques mois, 22'194'585 personnes ont reçu une première dose de Sputnik V, c'est vrai. Un vaccin dont l’efficacité après deux piqûres évolue entre 80 et 92% selon les études. La situation reste toutefois alarmante, si on lit les chiffres bruts. Dans la seule ville de St-Pétersbourg, qui accueille vendredi le quart de finale entre la Suisse et l'Espagne, ce ne sont pas moins de 1240 cas qui sont dénombrés chaque jour en moyenne.

Est-ce que cela peut faire peur aux fans de la sélection helvétique qui arriveront dans les prochaines heures? Oui et non... Parce qu’on annonce aussi plus de 1800 personnes qui en guérissent toutes les 24 heures, alors que 104 en sont mortes tous les jours, en moyenne hebdomadaire. Tout ça pour une ville de près de 5,4 millions d'habitants, soit un peu moins que la Suisse Allemande! La courbe, elle, est en train de descendre avec le retour de la chaleur.

Enfin ça, ce sont les statistiques officielles, qui semblent être largement infirmées par des sources comme l'AFP et Reuters qui, elles, tirent la sonnette d'alarme. D'une nouvelle à l'autre d'ailleurs, on passe de 133'893 morts depuis le début de la pandémie selon la première, à plus de 270'000 d'après les secondes. Et encore, il semblerait que ces chiffres soient largement sous-estimés, autant par les autorités locales que par les agences indépendantes. Pas simple de s’y retrouver.

Les bars sont déjà dans le monde d’après. DR

Dans la capitale moscovite, on a «réagi» aux nouveaux variants qui semblent être plus contagieux, en écartant du service dans les restaurants et les bistrots les employés qui ne sont pas encore vaccinés, soit environ 30% des staffs. A St-Pétersbourg, on tente de freiner cette vague en interdisant le service de boissons et de nourritures dans la fan zone incroyable située sur la Place du Palais, devant le Musée de l'Ermitage. Mais c'est un peu tout.

Les fêtes de fin d'études des étudiant(e)s, concerts compris, ont quant à elles pu avoir lieu. Au niveau du plus grand pays du monde, le retour du télétravail est à l'ordre du jour, comme la vaccination obligatoire des salariés du secteur des services. Mais dans la pratique, là où l’Euro a joué quelques matches – dont un semble avoir contaminé quelque 300 fans finlandais (bien que cela soit certainement davantage dû aux beuveries autour) - , on vit clairement comme dans le «monde d’avant».

Oui, c’est beau St-Pétersbourg.

Sur place, on ne semble en effet pas s'alarmer. Les masques n'y sont obligatoires que dans les endroits clos et, honnêtement, on n'a pas dû aller dans des endroits assez fermés pour s'en rendre compte. Dans les bars, les restaurants, les jolis bateaux qui sillonnent les bras de la Neva, la rivière qui quadrille la «Venise du Nord», ainsi que les taxis, les protections nasalo-buccales sont plutôt rares. On trouve tout de même quelques personnes masquées dans les transports publics, c’est déjà ça de pris...

«Le Covid n'existe pas ici. Enfin… jusqu'à la fin de l'Euro…» Le sarcasme n'a pas étouffé l'accompagnatrice de la meute de journalistes qui suit l'équipe de Suisse, arrivée mercredi après-midi dans une des plus belles villes du monde. Les travailleurs du coin ne sont pas dupes non plus . Ils risquent bien de se prendre une volée de restrictions encore plus violentes sur le coin d u nez (pas masqué) d ès que le grand cirque de l’Euro 2020 aura quitté les lieux. Comme les variants Delta et Delta Plus, direction la Suisse et l’Espagne, d’ailleurs.