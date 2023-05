Genève: Le Covid passé, les TPG voient l’avenir en vert

Plus de 197 millions de passagers l’an passé

Avec plus de 197 millions de passagers en 2022, l’affluence a augmenté de plus de 20% par rapport à l’année précédente. Et, depuis le début de l’année, plus de 750’000 montées quotidiennes sont enregistrées, soit 97% de la fréquentation de 2019. Un «retour durable» de la clientèle, alors que le contexte a changé, avec l’attrait du vélo et du télétravail qui se sont entretemps confirmés, comme l’a indiqué lundi Denis Berdoz, directeur général des TPG.