Suisse

Le Covid perturbe la promotion de la main-d’œuvre

La promotion de la main-d’œuvre présente en Suisse a elle aussi pâti de la pandémie. Certaines mesures fédérales ont pris du retard.

Rente-pont à bout touchant

Mesure-phare, la rente-pont pour les chômeurs de plus de 60 ans est à bout touchant. Le Parlement a adopté le projet à la session d’été. Le gouvernement souhaite une mise en œuvre dès que possible. Un comité formé de membres de l’UDC a toutefois lancé le référendum. Le délai court jusqu’au 8 octobre.

Quatorze cantons veulent quant à eux participer à un programme pilote de soutien financier pour les réfugiés et les requérants d’asile admis à titre provisoire qui sont difficiles à placer sur le marché du travail. Le but visé est que l’employé décroche un contrat de travail de longue durée.

Retard pour les chômeurs âgés

Les mesures visant à éviter aux personnes d’un certain âge d’être évincées du marché de l’emploi ont à l’inverse souvent accusé du retard. Les travailleurs de plus de 40 ans pourront accéder gratuitement à un bilan professionnel, une évaluation de potentiel et un conseil de carrière. Mais seulement une année plus tard que prévu initialement.